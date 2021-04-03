В Казани вечером 3 апреля угарным газом отравились два человека, сообщают в МЧС РТ.

Вызов в ведомство от старшего врача станции скорой помощи Казани поступил в 21 час: в бане частного дома по улице 1-я Муромская угарным газом отравился мужчина 1962 года рождения и его внук, мальчик 2010 года рождения. Ребенок умер на месте до приезда медиков, мужчина от госпитализации отказался. Причина происшествия устанавливается.

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