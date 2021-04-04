На трассе М-7 в Татарстане в субботу днем возникла серьезная пробка: прямо на дороге на бок опрокинулся большегруз.

Как сообщают очевидцы ДТП в социальных сетях, все произошло на подъеме в районе деревни Козловка в Буинском районе РТ. В итоге на границе Татарстана и Чувашии в сторону Чебоксар выстроилась колонна грузовиков и легковушек, которые не могли проехать. Сообщалось, что пробка достигала 8 километров.

О пострадавших в результате аварии не уточняется. К вечеру субботы движение было восстановлено.

Напомним, накануне в Казани ДТП в очередной раз устроил автобус