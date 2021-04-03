В Казани общественный транспорт снова попал в сводки ДТП. В центре города автобус врезался в столб.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, авария произошла в дневное время на повороте с улицы Ершова к Чеховскому рынку. Предварительно водитель не справился с управлением. О пострадавших не сообщается.

Напомним, что на днях в Авиастроительном районе в ДТП попали сразу два автобуса, они столкнулись друг с другом.

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