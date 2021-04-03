В пресс-службе Казанского федерального университета сообщили о смерти профессора кафедры археологии и всеобщей истории Института международных отношений Казанского федерального университета Евгения Чиглинцева. Ему было 65 лет.

Чиглинцев родился в Хабаровском крае, высшее образование получил в Казани, преподавал в КФУ.

"..он был замечательным педагогом, настоящим Учителем и старшим товарищем для студентов, аспирантов, молодых исследователей, что помогло ему воспитать целый ряд учеников, ставших известными специалистами",- говорится в сообщении пресс-службы вуза.

В 2004 году ему было присвоено звание Почетного работника высшего профессионального образования РФ. О Евгении Александровиче вспоминают как о неравнодушном, обаятельном, харизматичном и интеллигентом человеке.

Гражданская панихида состоится 4 апреля с 10.00 до 12.00 в Мраморном зале КФУ по адресу Кремлевская, 35.

Приносим соболезнования родным и близким.

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