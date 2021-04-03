Минземимущество Татарстана выставило на продажу два гаража в ГСК "Авангард" на улице Бондаренко в Казани.

Согласно размещенной на сайте документации, одно из нежилых помещений под номером 2064 имеет площадь 24,6 квадратных метров, на аукцион выставляется впервые. За него просят немногим более 572 тысяч рублей. Второй гараж - под номером 3060 в этом же ГСК - немного меньших размеров, площадь составляет около 17 "квадратов", цена почти 398 тысяч. Этот гараж не выставляли на продажу в течение последнего года.

Аукцион продлится до конца мая, уточняется на сайте министерства.

Читайте также:

Власти РТ выставили на торги катер за полмиллиона