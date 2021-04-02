Российские СМИ выяснили, что в полиции не возбудили дело после инцидента на борту самолета Москва-Казань. Напомним, что депутат Госдумы Антон Гетта по пути в столицу Татарстана требовал в самолете алкоголя и угрожал уволить экипаж.

На его действия пожаловались перевозчики, и в "Единой России" пообещали разобраться с депутатом и его поведением, если полиция подтвердит инцидент.

И вот сейчас в СМИ сообщают, что полиция не в курсе происходящего.

"Или делают вид, что не в курсе", - утверждает агентство "Росбалт".