В Татарстане запустили горячую линию по вопросам зачисления детей в первый класс. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, звонить можно с 09:00 до 18:00 по номерам 8(843)237-75-15 и 8(843)237-75-05. В этом году изменились сроки подачи документов для зачисления. Ранее документы принимали с 1 февраля, сейчас – с 1 апреля. Принимать заявления для зачисления в прикрепленную школу будут до 30 июня, после 6 июня начнут принимать документы тех, кто хочет попасть в школу другого района.

Руководство учебных заведений может отказать только при отсутствии свободных мест. Результаты будут известны после 30 июня.

В этом году в Татарстане планируется принять в школы 54,5 тысяч первоклассников, в том числе 19,3 тысяч детей — в Казани.