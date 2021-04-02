1 апреля жителей дома в Зеленодольске, в котором произошел хлопок газа, временно расселили в новостройке. Об этом сообщает пресс-служба района.

Ключи от квартир получили 13 семей, они были временно поселены в санатории «Волга». Все остальные пострадавшие после взрыва также получат проживание в новостройке. Там люди смогут жить до окончания восстановительных работ в обрушившемся доме.

Ранее хлопок газа произошел 29 марта вечером. Один из жильцов, решивший свести счеты с жизнью, открыл газ. В результате два человека погибло, пять в больнице.