Стоимость авиабилетов, купленных в период с января по март, в некоторых городах России с вылетов в апреле-июне повысилась, причем, довольно резко: от 5 до 120% в сравнении с ценами 2019 года.

Больше всего подорожали билеты на самолеты из Москвы в Набережные Челны, Томск, Нижнекамск и Чебоксары.

Эксперты поясняют, что такое резкое повышение связано с растущими затратами перевозчиков, невысокой рентабельностью и убытками 2020 года, которые накопились.

Билет из Москвы в Набережные Челны стал дороже на 121%, в Нижнекамск - на 88%. Чтобы из столицы улететь в Томск, отдать придется на 91% больше.

На 30-36% поднялись цены и на перелеты из Москвы в Ханты-Мансийск, Ростов-на-Дону, Ульяновск, Минеральные Воды, Якутск, Краснодар и Сыктывкар. Перелеты из Москвы в Калининград, Казань, Иркутск, Волгоград, Симферополь, Сочи, Сургут, из Сочи в Ростов-на-Дону и Санкт-Петербург подорожали более чем на 15%.