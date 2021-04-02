Настойчивого и упорного серийного похитителя техники задержали в Казани. Молодой человек грабил один и тот же магазин техники в столице Татарстана на улице Декабристов целых 6 раз. Сейчас он решил воспользоваться моментом, когда в торговом зале не было других посетителей, да и консультанты куда-то отлучились, сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

Вор решил не мелочиться и вынес сразу целый системный блок. О краже стало известно только после просмотра камер видеонаблюдения, стоимость похищенного составила 27 тысяч рублей.

Продавцы обратились в полицию, где возбудили уголовное дело по статье "Кража". Довольно быстро был задержан и подозреваемый - 29-летний казанец, ранее судимый.

До этого случая он грабил тот же магазин еще 5 раз. Каждый раз брал разную бытовую технику.