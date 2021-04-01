2 апреля в Казани пройдет ледовое шоу с участием олимпийской чемпионки, чемпионки мира по фигурному катанию Алины Загитовой. 1 апреля девушка выложила фото мечети Кул-Шариф, сообщив подписчикам, что приехала в столицу Татарстана.

В шоу также выступят двукратный серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева, двукратная чемпионка России Анна Щербакова, чемпионка мира среди юниоров, Камила Валиева, серебряный призер чемпионата мира Элизабет Турсынбаева и бронзовый призер чемпионата Европы Морис Квителашвили.

Ранее из-за пандемии шоу перенесли с прошлого года, оно должно было пройти 31 марта 2020 года.

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