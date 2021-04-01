В соцсетях жители Казани бурно обсуждают высокие цены на яйца. Судя по фотографиям из магазинов за десяток от 70 до 90 рублей.
«А вы тоже заметили цены на яйцо? Я конечно понимаю, что под Пасху, цены на них взлетают, но ещё месяц и не до такой же степени...», - написали подписчики.
В комментариях некоторые отметили, что это вполне нормальная цена.
«Цены на продукты, уже давно поднялись»
«Ярале всегда так и стоят. 70-90 р. В зависимости от класса»
«Я все понимаю, но не 90 за десяток»
«А вы попробуйте для начала вырастить кур от цыпленка, прокормить, получить яйцо(не так-то это просто) и продавать их. Потом скажете дорого ли !»
«Цены на все растут, а зарплаты нет».
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