Следователи Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела 5-летнего мальчика в одной из квартир. Об этом сообщает следком региона.

31 марта 2021 года в квартире одного из домов на Приморском проспекте обнаружено тело мальчика с признаками насильственной смерти – с ожоговой травмой с повреждением тканевой головы, туловища верхних и нижних конечностей.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

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