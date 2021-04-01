В Твери произошла трагедия – водитель спорткара насмерть сбил пенсионерку. Об этом сообщает местный отдел ГИБДД.

По предварительной информации водитель машины «Тойота Супра» превысил скорость и пытался объехать лужу, не справился с управлением, выехал на тротуар, где сбил женщину.

В результате ДТП 73-летняя женщина скончалась, также в происшествии пострадал пассажир спорткара.

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