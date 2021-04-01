Банк «Открытие»: рубль попытается возобновить укрепление к доллару

Максим Петроневич, старший экономист аналитического управления «Открытие Research».

На этой неделе рубль попытается продолжить укрепление к доллару под воздействием фундаментальных факторов. Основной из них – положительное сальдо счета текущих операций. Оно вызвано сохранением высоких мировых цен на экспортные неэнергетические товары (металлы, газ, апк) и низким импортом на фоне чрезмерно слабого рубля и сохраняющихся ограничений на выезд. Мы ожидаем, что курс доллара составит 74,5-76,5 рубля.

Предыдущая попытка укрепления окончилась 16 марта, когда под последовательным воздействием эскалации отношений между США и Россией, ожиданий санкций в отношении российского долга и начала ужесточения денежной кредитной политики Банком России российская валюта ослабла с уровня 72,5 рублей за доллар до 77 рублей, наблюдаемых в моменте 24 марта. К концу недели рубль отскочил до уровня 76 рублей за доллар, однако его дальнейшее укрепление будет сдерживать окончание налогового периода (уплата налога на прибыль) и наблюдаемый рост доллара на мировой арене. Так, с 16 марта доллар укрепился с уровней 1,193 доллара за евро до 1,178 доллара – в том числе под влиянием разных позиций, выбранных регуляторами в отношении произошедшего роста ставок на длинном конце кривой. ФРС предпочла не вмешиваться в рынок, а ЕЦБ выразил обеспокоенность и анонсировал увеличение своих интервенций на рынке европейского госдолга.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA-») и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.