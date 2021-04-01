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Банк «Открытие»: рубль попытается возобновить укрепление к доллару

01.04.2021, 12:00 0 prokazan.ru

Максим Петроневич, старший экономист аналитического управления «Открытие Research».

На этой неделе рубль попытается продолжить укрепление к доллару под воздействием фундаментальных факторов. Основной из них – положительное сальдо счета текущих операций. Оно вызвано сохранением высоких мировых цен на экспортные неэнергетические товары (металлы, газ, апк) и низким импортом на фоне чрезмерно слабого рубля и сохраняющихся ограничений на выезд. Мы ожидаем, что курс доллара составит 74,5-76,5 рубля.

Предыдущая попытка укрепления окончилась 16 марта, когда под последовательным воздействием эскалации отношений между США и Россией, ожиданий санкций в отношении российского долга и начала ужесточения денежной кредитной политики Банком России российская валюта ослабла с уровня 72,5 рублей за доллар до 77 рублей, наблюдаемых в моменте 24 марта. К концу недели рубль отскочил до уровня 76 рублей за доллар, однако его дальнейшее укрепление будет сдерживать окончание налогового периода (уплата налога на прибыль) и наблюдаемый рост доллара на мировой арене. Так, с 16 марта доллар укрепился с уровней 1,193 доллара за евро до 1,178 доллара – в том числе под влиянием разных позиций, выбранных регуляторами в отношении произошедшего роста ставок на длинном конце кривой. ФРС предпочла не вмешиваться в рынок, а ЕЦБ выразил обеспокоенность и анонсировал увеличение своих интервенций на рынке европейского госдолга.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA-») и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

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Голый аргумент: мужчина разделся догола перед охранником в магазине, доказывая, что не воровал
17:34, 13.03.2021
Поссорился с женой, ушел из дома и исчез: пропавшего военного пенсионера нашли замерзшим у кладбища
17:02, 13.03.2021
10-летнюю девочку в тонкой майке и тапочках нашли на улице на морозе
15:58, 13.03.2021
Развод и тапочки - мои: юрист раскрыл легальный способ отобрать подарки у бывших
14:13, 13.03.2021
В ГИБДД рассказали, в какие дни недели и часы риск попасть в ДТП повышается
13:38, 13.03.2021
В Москве задержали казанских активистов, отправившихся на форум «Объединенных демократов»
10:17, 13.03.2021
Умирал тихо, незаметно: родители близнецов заморили голодом 3-месячного младенца
08:25, 13.03.2021
По цене крутой иномарки: старую «копейку» выставили на продажу за 15 миллионов рублей
07:35, 13.03.2021
Хоккейного тренера отправили в тюрьму за смерть ребенка на катке
05:00, 13.03.2021
Осужден 78-летний пенсионер, надругавшийся над 6-летней девочкой, пришедшей его навестить
01:00, 13.03.2021
Рэкет образца 21 века: банда вымогала у ритуальщиков деньги за каждого погребенного
19:00, 12.03.2021
Специалисты рассказали, почему резко поднялись цены на бензин на АЗС
16:41, 12.03.2021
«В могиле были фото и конфеты»: неизвестная женщина разбрасывала фотографии мальчика на кладбище
15:58, 12.03.2021
Двое полицейских избили мужчину, который сделал им замечание по поводу неправильной парковки
11:25, 12.03.2021
36-летняя женщина снимала порно с 10-летней дочкой, чтобы продавать в интернете
10:39, 12.03.2021
Женщина неудачно поставила «уколы красоты» и начала получать угрозы
08:18, 12.03.2021
МВД объявило, что выплатит миллион рублей за помощь в поимке «убийцы в рясе» - схиигумена Сергия
08:01, 12.03.2021
Остаться в живых: 30-летний мужчина за одну ночь перенес 15 клинических смертей
05:00, 12.03.2021
Начался розыск одного из самых опасных маньяков в России, подозреваемого в 100 убийствах женщин
02:00, 12.03.2021
Писательницу из Казани Гузель Яхину российский историк обвинил в плагиате и незнании истории
19:00, 11.03.2021
Женщину, которая полгода держала в шкафу новорожденного ребенка, признали вполне вменяемой
13:52, 11.03.2021
Пожилая женщина умерла в троллейбусе в утренний час пик