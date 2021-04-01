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Фото: realnoevremya.ru

В Казани на улице Родины появится новый комфортабельный спальный район - проект утвердили

01.04.2021, 07:59 356 1 prokazan.ru
В Казани утвержден проект планировки нового спального района, ограниченного улицами Родины, Даурской, Гвардейской и Аделя Кутуя. Общая площадь района составит 292 га.
 
Планируется, что тут будет построено не менее 766 тысяч квадратных метров жилья для 34 тысяч жильцов.
По словам архитектора Тимура Нугаева, которые проводит "Реальное время", здания высотностью от 10 до 20 этажей станут жильем класса «комфорт плюс». Также на территории будет разбит парк.
 
Решат и проблему с дорогами - у ЖК будет отдельный въезд и выезд. Однако он будет обеспечен лишь после ввода в эксплуатацию Вознесенского тракта, который разгрузит улицы Гвардейскую и Аделя Кутуя, то есть только через пять лет.
 
Строительство Казань
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комментарии

гражданин
0
01 апреля 2021
08:15

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