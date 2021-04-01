В Казани планируют отметить 60-летие первого полета человека в космос "народным салютом". Приглашение на него получит каждый, кто поддержит инициативу в рамках краудфандинговой компании. Инициатором стала актриса Залина Насырова, которая предложила своим подписчикам и всем остальным жителям Казани принять участие и собрать средства на "народный салют".

Сам салют пройдет 12 апреля, продлится в среднем 1,5 минуты. Информацию о месте и времени получат личными сообщениями те, кто примут участие в этой компании. Чтобы осуществить задумку, нужно собрать 120 тысяч рублей.