Женщина в Крыму предстала перед судом за изнасилование собственной дочери-подростка. 50-летняя жительница Керчи вины своей не признала и заявила, что девочка оговорила ее из-за ревности. Но суд это не убедило. Мать отправили в колонию общего режима на 18 лет.

Следствие установило, что крымчанка регулярно насиловала свою дочь. Однажды она привела в дом случайного знакомого, и они вместе издевались над ребенком. На 8 марта девочка стала свидетельницей материнского застолья с 23-летним молодым человеком, которое завершилось групповым изнасилованием девочки.

Соучастник отправлен судом в колонию строгого режима на 15 лет и 1 месяц.

Пострадавшую девочку изъяли из семьи и передали в детское социальное учреждение.