Новый месяц – новый перечень законов, которые вступят в силу. Расскажем подробнее о них в материале.

Так, с 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы на 3,4%. Их получают граждане, у которых нет достаточного стажа для начисления страховой пенсии, люди с инвалидностью и те, кто потерял кормильца. Размер индексации рассчитывается исходя из величины прожиточного минимума пенсионера за два предыдущих года. Средний размер пенсии составит 10 183 рубля.

Также вступает в силу изменения в законодательстве о госзакупках. Закупка малого объема может проводиться на сумму не выше 3 млн рублей, при условии проведения в электронной форме. Госконтракт по итогам подписывается упрощенно усиленной электронной подписью.

С 1 апреля из экзамена на водительское удостоверение исключили площадку. Кандидаты будут сдавать только теорию и вождение в городе, там они будут показывать элементы, которые проверялись на отмененном этапе.

Запрет на продажу техники без российского программного обеспечения.

На смартфонах, планшетах, телевизорах с функцией Smart TV, ноутбуках и персональных компьютерах, произведенных после 1 апреля 2021 года обязательно должно быть предусмотрено российского ПО. Нововведение позволит создать сбалансированные условия для конкуренции отечественных разработок с зарубежными сервисами.

Цены на сигареты. Устанавливается единая минимальная цена табачной продукции. Это позволит избежать риска необоснованного занижения цен, препятствующего защите здоровья населения.

Маркировка товаров. До 31 августа 2022 года будет маркироваться пиво, напитки, изготавливаемое на основе пива и слабоалкогольных напитков.

Со 2 апреля можно подать заявление о перерасчете размера ежемесячной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. Размер выплаты будет зависеть от доходов семьи и может составлять 50, 75 и 100% от прожиточного минимума.

14 апреля вводится порядок проведения перечня организаций, в отношении которых суд принял решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным законом о противодействии экстремистской деятельности.

Также с 14 апреля вводятся штрафы за нарушение антитеррористической безопасности ТЭК. За нарушения на объектах низкой категории опасности будет грозить штраф до 100 тыс. руб. Те же нарушения на объектах средней и высокой категории опасности повлекут штраф до 300 тыс. руб.