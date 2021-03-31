Каждый третий абонент Билайн в Центральном регионе выбирает управление тарифом со смартфона

По итогам 2020 года количество пользователей приложения «Мой Билайн» (12+) в Центральном регионе* увеличилось почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Сейчас каждый третий абонент для решения вопросов обслуживания своего номера и номеров членов своей семьи (детей, бабушек и дедушек), подключения дополнительных услуг выбирает цифровой канал коммуникации с помощью приложения «Мой Билайн». Самыми активными пользователями мобильного приложения в Центральном регионе* стали жители Свердловской, Тюменской, Самарской областей, Пермского края и Республики Татарстан.

Мобильному приложению оператора недостаточно быть сервисом самообслуживания, оно должно быть удобным инструментом для использования возможностей цифрового мира. Что было особо важно в период режима самоизоляции, когда большинство жителей управляли услугами и совершали покупки онлайн, не выходя из дома.

«Мой Билайн» позволяет абонентам в одном приложении контролировать расходы на связь и управлять тарифом, приобрести SIM или eSIM**, выбрать номер и оформить доставку, воспользоваться эксклюзивными предложениями от оператора и партнеров.

В мобильном приложении «Мой Билайн» можно объединить номера всех членов семьи и все девайсы от умных часов до планшета в рамках одного тарифа линейки «Близкие люди». Приложение позволит подключить до 5 дополнительных номеров и делиться с ними пакетами минут, SMS и интернета, управлять всеми услугами без визита в офис и в несколько кликов оплачивать только один счет. Таким образом, расходы на связь станут прозрачными и прогнозируемыми, а управлять ими становится легче.

Мобильное приложение «Мой Билайн» было запущено в 2014 году и получило оценки 4,7 на iOS и Android. Скачать приложение можно в App Store и Google Play .

* В состав Центрального региона компании входят: Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Чувашская Республика, Удмуртская Республика, Республика Мордовия, Республика Марий Эл, Республика Коми, Нижегородская, Саратовская, Самарская, Ульяновская, Кировская, Оренбургская, Пензенская, Свердловская, Челябинская, Курганская, Тюменская области, Пермский край, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа.

** eSIM — виртуальная SIM-карта. eSim доступна не на всех устройствах, проверить доступность можно в описании производителя.