Бережёного стекло убережет: как жители Татарстана защищают смартфоны

Владельцы смартфонов стали больше следить за сохранностью своих гаджетов. По данным МегаФона в 2021 году страховку оформляет примерно каждый третий покупатель девайса.

Для сравнения, в прошлом году татарстанцы страховали лишь один из пяти купленных устройств. Чтобы избавить себя от лишних волнений, жители республики страхуют смартфоны от кражи, попадания воды и других повреждений. По статистике покупатели чаще всего страхуют такие модели как Samsung Galaxy M31, Xiaomi Redmi 9A и Apple iPhone 11.

Обычно телефоны повреждаются, выскальзывая из рук. Примерно у трети смартфоны вылетают из кармана, четверть роняет телефоны, когда встает с места, а менее 10% разбивают смартфоны намеренно, бросив их в стену. Каждый второй владелец девайса хотя бы однажды повреждал его экран.

Жители Татарстана достаточно бережно относятся к своим смартфонам. Здесь четверть продаж аксессуаров приходится на защитную атрибутику, более 70% из которых составляют стекла. По данным МегаФона стекла покупают в 44 раза чаще, чем пленки. Особенно беспокоятся об экранах владельцы смартфонов Xiaomi Redmi 9A/9C, Samsung Galaxy A01 Core, Samsung Galaxy M31.