Yota запустила рекламную кампанию #yotaукаждогосвоя

Yota запустила новую рекламную кампанию #Yotaукаждогосвоя в поддержку обновленного продукта «Максимум на первый месяц». В ней мобильный оператор предлагает узнать свое реальное потребление с точностью до минуты, гигабайта и топ мобильных приложений, которыми клиент пользуется больше всего. Каждый тариф, основанный на реальном потреблении, уникален, поэтому в рекламной кампании Yota дает возможные комбинации тарифов очень разным людям, с разными потребностями.
При подключении новые клиенты Yota получают 2000 минут и безлимитный интернет на 30 дней. До окончания 30-дневного периода пользователь увидит свое реальное потребление. На основе этой информации он может создать свой индивидуальный тариф и выбрать безлимитные приложения, чтобы экономить интернет-трафик.
«При создании тарифов мобильный оператор должен отталкиваться от интересов каждого клиента, а не от своих собственных. Yota должна быть у каждого своя» - комментирует руководитель по бренду и коммуникациям Yota Елена Толбузова.
Рекламная кампания разработана совместно с агентством Friends.Moscow. Тридцать видеороликов будут показаны на ТВ, также кампания будет реализована в digital-пространстве. Она продлится с 30 марта по 16 мая 2021 года.
Состав творческой группы:
Yota
Дмитрий Рудских – Директор по маркетингу
Елена Толбузова – Руководитель направления Бренд и коммуникации
Екатерина Жаркова – Менеджер по маркетинговым коммуникациям
Наталия Блинова – Медиа-менеджер
Friends.Moscow
Виктория Казакова - Старший стратег
Андрей Попов - Руководитель креативной группы
Анастасия Алексеева - Аккаунт директор
Мария Половинкина - Старший арт-директор
Тимур Абдюшеев - Старший арт-директор
Никита Бочаров – Старший копирайтер
Анна Пономаренко - Старший аккаунт менеджер
Надежда Морозова - Продюсер
Денис Елисеев - Креативный директор
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