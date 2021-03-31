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Yota запустила рекламную кампанию #yotaукаждогосвоя

31.03.2021, 09:05 0 prokazan.ru

Yota запустила новую рекламную кампанию #Yotaукаждогосвоя в поддержку обновленного продукта «Максимум на первый месяц». В ней мобильный оператор предлагает узнать свое реальное потребление с точностью до минуты, гигабайта и топ мобильных приложений, которыми клиент пользуется больше всего. Каждый тариф, основанный на реальном потреблении, уникален, поэтому в рекламной кампании Yota дает возможные комбинации тарифов очень разным людям, с разными потребностями.

При подключении новые клиенты Yota получают 2000 минут и безлимитный интернет на 30 дней. До окончания 30-дневного периода пользователь увидит свое реальное потребление. На основе этой информации он может создать свой индивидуальный тариф и выбрать безлимитные приложения, чтобы экономить интернет-трафик.

«При создании тарифов мобильный оператор должен отталкиваться от интересов каждого клиента, а не от своих собственных. Yota должна быть у каждого своя» - комментирует руководитель по бренду и коммуникациям Yota Елена Толбузова. 

Рекламная кампания разработана совместно с агентством Friends.Moscow. Тридцать видеороликов будут показаны на ТВ, также кампания будет реализована в digital-пространстве. Она продлится с 30 марта по 16 мая 2021 года.

Состав творческой группы:

Yota

Дмитрий Рудских – Директор по маркетингу

Елена Толбузова – Руководитель направления Бренд и коммуникации

Екатерина Жаркова – Менеджер по маркетинговым коммуникациям

Наталия Блинова – Медиа-менеджер 

Friends.Moscow

Виктория Казакова - Старший стратег

Андрей Попов - Руководитель креативной группы

Анастасия Алексеева - Аккаунт директор

Мария Половинкина - Старший арт-директор

Тимур Абдюшеев - Старший арт-директор

Никита Бочаров – Старший копирайтер

Анна Пономаренко - Старший аккаунт менеджер

Надежда Морозова - Продюсер

Денис Елисеев - Креативный директор

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Пенсионер на тропе войны: мужчина спалил дом и 7 часов отстреливался от спецназа
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