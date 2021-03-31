В элитном коттеджном поселке Новые Вешки в Мытищах более 7 часов проводили спецоперацию против 61-летнего пенсионера Владимира Барданова. К нему пришла полиция с ордером на обыск. Мужчину подозревают в торговле оружием. Пенсионер закрылся в доме и открыл огонь по полицейским.

Он бросил не менее 20 гранат, 7 часов отстреливался из автоматического оружия, спалил дом. Долго не было понятно, что с самим стрелком, но ночью обнаружили его тело. Мужчина погиб.

Работали бойцы спецподразделений, в том числе СОБРа. Во время штурма дома один из бойцов пострадал – он получил пулевое ранение в ногу.

"Московский комсомолец" сообщил, что Барданов в прошлом владел несколькими охранными агентствами и в целом был человеком небедным. На территории с краснокирпичным коттеджем располагается целый зоопарк с рысью и медведем. В далеком прошлом у мужчины были проблемы с законом – судимость за грабеж. Однако в 19 лет он был освобожден и больше в фокус сотрудников правоохранительных органов не попадал.