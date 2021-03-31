С 1 апреля жители Татарстана смогут подать заявления на зачисление ребенка в первый класс на портале государственных услуг региона. Процедуру упросили по максимуму, чтобы родителям было удобно. В прошлом году такой электронной услугой воспользовались более 65 тысяч татарстанцев.

Все, что потребуется сделать, так это указать данные ребенка, выбрать район и предпочтительную школу в нем. Статус заявления с момента подачи можно отслеживать онлайн.

Оригиналы документов на ребенка родители должны принести в школу лично в течение 5 дней после подачи электронного заявления.

В этом году в школы республики пойдут более 20 тысяч первоклассников, и это на тысячу больше, чем годом ранее.