Встречу Валдайского клуба в этом году решили провести в Казани. Она будет посвящена проблемам центральноазиатского региона. Об этом сообщил прессе председатель совета фонда развития и поддержки конференций Андрей Быстрицкий.

В работе клуба примут участие представители Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Казахстана, ожидают также делегацию из Афганистана. Определена и дата проведения - 20-21 мая 2021 года.

В эти дни проходит Ближневосточная конференция Валдайского клуба в Москве. В ее работе принимает участие глава МИД России Сергей Лавров. На конференцию приехали делегации из 19 стран мира.