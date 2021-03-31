Громкий скандал разразился в Башкирии. В средней школе учительница поставила двойку ученице первого класса. Но не в журнал или тетрадь, а прямо на лоб. Все случилось на уроке рисования в общеобразовательном заведении Кумертау. Преподаватель хотела поставить плохую отметку в альбом для рисования, но тот у девочки отсутствовал.

Тогда учитель не растерялась и шариковой ручкой нарисовала двойку на лбу ребенка.

Класс за девочку не заступился, одноклассники нашли ситуацию довольно смешной и издевались над ребенком.

Директор школы заявила, что обязательно встретится с родителями пострадавшей и принесет извинения. Помощь ребенку обещал оказать и школьный психолог. Учительницу, вероятно, уволят.