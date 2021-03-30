Вадим Дубровин: «В юморе «Жуков» нравится то, что сериал не пытается назойливо рассмешить зрителя»

5 апреля телеканал ТНТ начинает показ продолжения комедийного сериала «Жуки». Во втором сезоне «Жуков» зрители встретятся с любимыми персонажами, которые начнут раскрываться с новой стороны. У Никиты (Вячеслав Чепурченко) появится новая любовь, Дэн (Павел Комаров) окажется в ситуации шекспировского Ромео, а Артемий (Вадим Дубровин) получит шанс возмужать и стать ответственным. При этом трое айтишников продолжат попадать в безумные приключения на просторах русской деревни и разрабатывать свое уникальное приложение для знакомств.

В преддверии премьеры мы поговорили с Вадимом Дубровиным о том, как именно изменится его персонаж, ставший крашем для миллионов девчонок, с какими сложностями ему пришлось столкнуться на съемках, а также о том, почему всем нам важно устраивать диджитал-детоксы.

Рады были вернуться к «Жукам»? Где и как проходили съемки второго сезона?

Конечно, рады! Мы успели соскучиться по проекту, ведь с момента съемок первого сезона прошло два года. Сроки съемок второго сезона чуть-чуть сместились из-за пандемии: мы начали снимать в июле и закончили только в октябре, когда уже было прохладно. Но это, как мне кажется, абсолютно не повлияло на результат, а повлияло только на нас – иногда нам было очень холодно сниматься в футболках (смеется).

Съемки проходили в нескольких деревнях Калужской области, там же, где снимали первый сезон. Небольшие перемены локаций были, потому что прошло много времени, и некоторые дома видоизменились, например, полицейский участок. Художникам пришлось выстраивать павильон в деревне. Внешне изменился и дом Ирины – в нем поставили новые пластиковые окна. Художники переделали весь фасад, надстроили что-то сверху.

Чем вам нравится эта комедия и хотелось бы вам, чтобы она стала долгоиграющей?

А как она может не нравиться? Нравятся юмор, актеры, режиссеры – в «Жуках» прекрасно все! Сериал получил отклик в сердцах зрителей, чему мы тоже безмерно рады. Знаете, как говорят – красивые дети рождаются в любви. Так и с «Жуками». Мы все переживали за проект, хотели сделать его лучше. Я верю, что второй сезон будет таким же классным, а может быть, даже и лучше. В сериале произошли перемены, в том числе и с персонажами. Они стали глубже, начали «обрастать кожей».

Хотел бы я, чтобы сериал стал долгоиграющим? С одной стороны, да. С другой – нужно следить за тем, чтобы история не стала скучной. Но я думаю, что вторым сезоном наш проект не завершится.

Какие качественные определения вы бы дали юмору проекта? Какой он для вас?

Думаю, самое подходящее слово здесь – «вкусный». Мне в юморе сериала нравится то, что он не пытается назойливо рассмешить зрителя. Реакции героев рождались в процессе, в зависимости от ситуации. Это классно. Не было такого – «вот здесь герой должен забавно отреагировать, чтобы все посмеялись». А шутки, которые написаны – они вкусные! Не могу найти какое-либо другое слово для них.

Какой из эпизодов или сцен особенно запомнился вам (был дорог, отложился в памяти) и почему?

Для меня таких эпизодов несколько. Первый – когда мы с Володей Епифанцевым были на колокольне, и он выставлял меня из окна. Ну, это сложно назвать окном – из проема. На высоте 20-25 метров я висел в воздухе, это не хромакей и не монтаж. В тот день, когда мы снимали сцену, было объявлено штормовое предупреждение. Съемки были ночью, нас поднимали на колокольню на скайлифте, специальном приспособлении типа крана. Если не ошибаюсь, скайлифт может работать при 8-10 метрах в секунду, когда есть ветер. А в тот день ветер усилился до 12. Мы были в футболках, ночью, под косым дождем… На колокольне еще были голуби, которые гадили нам прямо во время дублей, когда мы играли переживания. Самое смешное, что голуби гадили именно на меня! (смеется).

Еще запомнился «день беготни». Все подводки, все сцены, когда мы куда-то бежим втроем, снимались в один день. Конечно, уже к середине дня мы просто обалдели. Бегать нужно было быстро, у кого-то что-то болело… И когда мы уже отсняли энное количество сцен, у Славы Чепурченко оказался бомбер другого цвета. То есть снятые сцены не состыковывались между собой, и нам пришлось их переснимать.

Правда ли, что в деревне частично вы прошли курс диджитал-детокса, ведь связь не всегда ловила? Это полезно или страшно?

Я понимаю, что в нашем мире это больше полезно. Вокруг столько информации, она постоянно поступает, даже тогда, когда ты этого не хочешь.

У нас была локация, на которой связь не ловила вообще. Мы приезжали в семь утра, я писал родным – «не теряйте меня». Сначала было тяжко, но потом я отпустил это, начал расслабляться и вспоминать свое детство, когда не было телефонов.

Также у меня был опыт в Москве, когда я устраивал себе пару дней детокса, отключал телефон. Это было прекрасно! Сначала, конечно, чувствовал некую ломку, хотел взять телефон, проверить уведомления. Но на следующий день голова стала гораздо чище и сообразительнее. Это очень крутая тема! Хотелось бы делать это чаще, но в силу работы не получается, постоянно нужно что-то контролировать.

Своим близким показали бы «Жуков»? Почему?

Сразу отвечу на второй вопрос – потому что это очень крутой проект. Конечно же, я его показал, и уверен, что мои близкие посмотрят второй сезон. Всегда видно, когда работа сделана с любовью. Кстати, мои родные несколько раз пересматривали «Жуков» - и на ТНТ, и на Premier. Многие поклонники писали нам, что тоже пересматривали сериал, и очень ждут новый сезон. Он будет еще круче!

Как повлиял на стиль работы новый режиссер Константин Колесов? Были ли новые установки, приемы или все осталось внутри заданного первым сезоном вектора?

Вначале это было волнительно, ведь с Костей Колесовым мы раньше не работали, и впервые встретились с ним на площадке. Я видел некоторые его работы – «Свету с того света» и другие, но не знал, как он работает лично. Мы присматривались друг к другу, притирались. Костя пытался сделать так, чтобы персонажи были похожи на самих себя из первого сезона, контролировал нас, чтобы бы не сваливались в другую историю. Мы с Костей очень хорошо поговорили, озвучили друг другу свои пожелания. Спустя почти месяц съемок я подошел к нему, спросил – «ну что, мы выполнили свои пожелания, о которых говорили друг другу?» И он сказал, что все получилось очень классно. С Костей удобно работать, он открыт к предложениям, за что ему большое спасибо. Я понимаю, что ему было трудно. После первого сезона было сложно держать планку, которую задал Костя Смирнов. И, как мне кажется, у Кости Колесова все прекрасно получилось.

Ваш Артемий продолжает тонуть в бермудском любовном треугольнике. Как развиваются события, тяжело ему дается борьба?

Да, мы продолжаем существовать втроем. Во втором сезоне будет интересный поворот сюжета. Толик, как человек, который на самом деле любит, начнет отходить в сторону. В начале второго сезона, да и вообще, Артемий не сильно борется, потому что Ирина влюблена в него, и он это понимает. Но во втором сезоне появится новая вводная. Какая – поймете сами. Первая реакция Артемия будет шоковой. Он ходит с лозунгом free love и не готов к серьезным отношениям. Но он начнет меняться, понимать, что отношения – это работа; начнет видеть в Ирине человека, с которым он хотел бы быть.

То дуэли с Толиком дела не дойдет? Вам когда-нибудь приходилось драться за девушку?

Драться – нет! Бог миловал.

До конкретной дуэли не дойдет. Но вообще эти два персонажа, два мужчины, постоянно в состоянии дуэли. По отношению к Ирине, в отношении некоторых дел они постоянно тянут одеяло каждый на себя. С новыми вводными, которые их настигнут, они впервые приблизятся к пониманию друг друга. Но потом опять вернутся к разборкам, кто лучше.

Кстати, персонаж Володи Епифанцева во втором сезоне раскроется с новой стороны. За этим большим человеком, человеком-горой, мы увидим настоящие чувства. Некоторые сцены будут просто до слез! Хочу сказать, что и с Володей, и с Катей Стуловой, моими партнерами, очень комфортно работать, с ними приятно существовать в кадре. Моя им огромная любовь, благодарность и лучи добра. А также Максу Лагашкину, Славе Чепурченко, Паше Комарову, да всем! Во втором сезоне мы все пропитались друг к другу любовью и уважением.

Как проходили съемки на гироскутере? Сразу обучились?

Тяжело! Я узнал, что я буду кататься, где-то за месяц до съемок. У меня появилась небольшая паника, потому что я никогда этого не делал. Кроме гироскутера (он реально тяжелый!) мне привезли полную амуницию – налокотники, шлемы – и сказали кататься только с ними. Но я же паренек, я же не хочу так кататься… (смеется). Я надевал только наколенники и учился кататься в городе, на асфальте, ровной дороге, а потом попал в реальность. Когда мы снимали первую сцену на гироскутере, только прошел дождь, и песок в деревне стал вязким. Постановщики забрасывали песок, чтобы ямы не было видно, это было трешово. Еще я бесился на себя, потому что хотелось сделать хорошо, но этого не получалось. Хотелось выглядеть профессионалом катания на гироскутере.

Кстати, на последней сцене мой гироскутер разрядился, и реквизиторы нашли мне новый. И когда я встал на него – я просто на нем полетел! Он прекрасно подходил для сельской местности, и я расстроился из-за того, что мне приходилось мучиться с первым гироскутером. Но, надеюсь, в кадре этого не будет видно. И история с гироскутером зрителям понравится, так что я не зря учился на нем кататься. А еще для всех может быть удивлением – я не умею кататься на велосипеде! Но если будет третий сезон «Жуков», похоже, мне придется и этому научиться.

Для роли в первом сезоне «Жуков» вы похудели на 7 кг. Как сейчас чувствуете себя в этом весе? Ограничиваете себя или привыкли?

Вес для меня – отдельная история! Это как времена года – приходят и уходят, потом снова приходят. Я веду достаточно активный образ жизни, но после съемок первого сезона я вернул свои 7 кг, и даже больше. В марте началась пандемия, мы все сели по домам и забыли об активном образе жизни. Я пытался заниматься спортом, и я преклоняюсь перед людьми, которые готовы делать это дома.

Когда я уже знал, что съемки второго сезона будут, я встал на весы и увидел 82 кг. Я был шокирован – ведь в первом сезоне мой вес был около 73 кг. Я начал худеть, перестал есть после 6, хотя это очень тяжело, потому что я такой ночной житель: поздно возвращаюсь после спектаклей, с кучей эмоций и энергии. Где-то за 10 дней до начала съемок я сел на диету. В итоге я сбросил 10 кг, и понял, что комфортно ощущаю себя в этом весе. Чтобы его поддерживать, за питанием надо следить, отказываться от жирного, есть овощи и фрукты, пить больше воды. Во время съемок я пытался контролировать питание, чтобы меня опять не разбарабанило. Сейчас мой вес около 75 кг.

Вы с женой любите путешествовать. Отпуск этим летом уже планировали? Есть места, которые сильно хотелось бы посетить?

Да, мы любим путешествовать, но в силу моего графика, а также из-за ребенка это сейчас трудно. Но этой зимой я отдыхал в Подмосковье где-то две недели – это было прекрасно! Я отвык от того, что можно просыпаться с утра и не думать о работе, а просто наслаждаться жизнью, отдавать себя любимой семье. Друзья, кто думает, что отдых не нужен – он нужен! Я тоже раньше так думал, но это реально необходимо, чтобы начинать работу свежим и обновленным.

Отпуск на лето мы пока не планировали, потому что я думаю, что летом мы снова встретимся с ребятами из «Жуков».

Что касается мест – я дико люблю Азию. В моих интересах странно сочетаются Азия и Англия – одна из моих любимых стран. Мне нравится атмосфера, люди, которые там живут. Моя жена никогда не была в Англии, мне хотелось бы ее туда отвезти. И Америка! Я никогда не был там, хотел бы посмотреть Калифорнию, Филадельфию. А съездить еще раз мне хотелось бы на Бали. Там все прекрасно – море, еда; есть черный песок, есть джунгли. Кто не был на Бали – съездите, это реально классное место.

Смотрите новый сезон сериала «Жуки» с 5 апреля в 20.00 на ТНТ