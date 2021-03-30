Очередное нападение бездомных собак в Казани попало на видео. В этот раз от животных мог пострадать ребенок.

Инцидент, по словам очевидцев, произошел в одном из дворов Московского района Казани. На ребенка набросились сразу две собаки, они повалили малыша на асфальт. Рядом находился взрослый, который отогнал животных.

"На ул Фурмана/Тунакова обитает стая собак, все время нападают на людей, рядом 2 детских сада. Вчера напали на ребёнка, к счастью взрослый был свидетелем и отогнал собак.Нападение происходит уже не в первый раз.

Заявление уже направили в администрацию Московского района", - написала жительница Казани в соцсетях.

На пост уже ответила Администрация Кировского и Московского районов.

"Вопрос отлова собак находится в компетенции городского Комитета ЖКХ. Мы направим заявку на отлов нашим коллегам и попросим спецслужбу выехать на место. Сообщаем также, что подать заявку можно самостоятельно через систему «Открытая Казань»",- сообщили представители городских властей.

Взволнованные произошедшим казанцы также оставляют свои комментарии.

"Они такие огромные если бы не было рядом взрослого эти три собаки за считаные минуты растерзали этого ребенка...... Господи спаси и сохрани детей от этого ужаса.... страшно детей в школу отпускать ...."

"Нафиг вообще эти бродячие собаки, отловить и усыпить всех"

"Где там зоошники? С их коментами: собаки хорошие, они играют. Дети их дразнят и агрессируют. Их нельзя усыплять",- пишут горожане (орфография и пунктуация авторов сохранена).

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