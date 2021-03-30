В Свердловской области в Екатеринбурге отец зарезал своего сына на глазах у его матери. Причиной убийства 30-летнего мужчины стал, предположительно, его выбор профессии.

Павел работал гимнастом в местном цирке, и работу свою очень любил. А вот его отец считал, что профессия сыном выбрана, мягко говоря, несерьезная. Именно этот вопрос и стал поводом для очередной ссоры родственников.

Отец нанес своему сыну 9 ножевых ранений. Позднее он сообщил следователям, что "вообще-то не собирался убивать его", а нож в руки взял исключительно для самообороны.

Суд арестовал 63-летнего мужчину до 26 мая, ему грозит до 15 лет лишения свободы.