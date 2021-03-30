В МЧС Республики Татарстан позвонили встревоженные родители 8-летнего мальчика. Они пожаловались, что сын запихал палец внутрь игрушки, а теперь не может достать, ведь палец сильно распух и уже синеет, ребенок кричит от боли и не дает вынимать руку из западни.

Все случилось в одной из квартира на улице Габишева. Игрушкой-западней оказался недорогой калейдоскоп, а точнее - его трубка. Зачем мальчик засунул туда палец, сказать сложно, но вот вытащить его без помощи спасателей он уже не смог.

Сотрудники МЧС успокоили ребенка и при помощи ручного слесарного инструмента аккуратно разобрали игрушку. Только после этого палец удалось освободить. С родителями мальчика провели профилактическую беседу о безопасности детей в бытовых условиях.