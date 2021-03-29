На прошлой неделе в Казани приступили к ямочному ремонту дорог. Всего на дорожные "заплатки" планируют потратить 93 миллиона рублей, сообщают в мэрии, на эти деньги отремонтируют 45 тысяч квадратных метров дорог.

В первую очередь ямы ликвидируют на улицах с наибольшим автомобильным трафиком и те, где проходят маршруты общественного транспорта. Ремонт будет идти в ночное время, чтобы не мешать движению. Также повлиять на выбор дорог для устранения ям могут сами автолюбители: для этого нужно обратиться в администрации районов или в Комитет внешнего благоустройства.

Напомним, что с 1 апреля в Казани стартует санитарный двухмесячник: за это время в городе приведут в порядок ряд объектов и общественных пространств.

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