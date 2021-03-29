Виктор Николаев назначен заместителем президента – председателя правления банка «Открытие»

Руководитель блока корпоративного и инвестиционного бизнеса банка «Открытие» Виктор Николаев назначен заместителем президента – председателя правления.

Виктор Николаев в статусе руководителя блока КИБ работает в банке «Открытие» с марта 2018. За три года возглавляемый им блок показал кратный рост всех показателей корпоративно-инвестиционного бизнеса: кредитный портфель вырос более чем на 1 трлн руб., пассивы – более чем на 500 млрд. руб., активная клиентская база увеличилась на 1,7 тыс. юридических лиц, чистый операционный доход вырос более чем в 5 раз. Были перестроены кредитный и транзакционный процессы, внедрен целый ряд новых востребованных клиентами продуктов и сервисов, запущено единое клиентское покрытие, обеспечившее эффективное взаимодействие и синергию разных направлений.

В новой должности Виктор продолжит курировать крупный корпоративный бизнес, private banking и ряд дочерних компаний: УК «Открытие», «Открытие Брокер», «Открытый лизинг» и «Открытие Факторинг».

Виктор Николаев родился 16 апреля 1982 года. С отличием окончил государственный университет «Высшая школа экономики» по специальности «юриспруденция», кандидат экономических наук.

Прошел обучение по программам для руководителей Chicago Booth, UC Berkeley, IMD. Карьеру в финансовом секторе начал в 2003 году. С 2010 года работал в Сбербанке, где прошел путь от советника президента, председателя правления Сбербанка до руководителя департамента кредитования.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA-») и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.