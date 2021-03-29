Оперная дива Аида Гарифуллина стала официальным послом Всемирных зимних игр Спецолимпиады-2022, которые пройдут в Казани. Сама певица назвала случившееся "большой честью" и отметила, что Специальная Олимпиада - это куда больше, чем обычный спорт.

Это событие, заявила Аида, требуется не столько спортсменам, сколько всем нам, чтобы лучше понять друг друга и себя, чтобы объединиться.

Ранее послами специальных игр были Татьяна Навка, Александр Овечкин и многие другие знаменитости. Игры стартуют в Казани 22 января 2022 года и продлятся до 28 января.