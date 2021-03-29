В России зафиксировано начало эпидемии новой половой инфекции, и это существенно ухудшило ситуацию с заболеваниями, которые передаются половым путем. Об этом заявил штатный уролог Минздрава РФ Евгений Греков.

Причиной заражения стала бактерия, устойчивая к любым существующим антибиотикам - Mycoplasma genitalium.

Бактерия почти не поддается лечению, она может провоцировать бесплодие, простатит с тяжелой болевой формой протекания. Болезнь проявляется, как цистит с гнойными отделениями.

Доктор призвал россиян не вступать в беспорядочные половые связи, а также пройти профилактическое обследование у врача. Сейчас специалисты изучают бактерию и ищут способы одержать над ней победу.