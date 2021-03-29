Ограничения из-за коронавирусной инфекции могут быть сняты в России уже к концу предстоящего лета. Такой вариант развития событий предположил глава государства.

Путин отметил, что при нынешних темпах вакцинации населения коллективный иммунитет к новому вирусу сформируется уже к завершению теплого сезона, и именно это станет основанием для снятия всех существующих ограничений.

Чтобы снятие состоялось, напомнил Владимир Путин, нужно, чтобы прививку получили как минимум 70% взрослых в стране.

По словам президента, сегодня уже 6 миллионов человек получили вакцину, 4,3 миллиона - получили второй компонент.