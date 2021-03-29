В Екатеринбурге следователи устанавливают обстоятельства убийства 30-летнего мужчины. Его тело обнаружили в подъезде с ножевыми ранениями.

Полицейские установили, что к жестокой расправе причастен отец погибшего. Как выяснилось позже, мужчины постоянно ругались по вечерам, соседи слышали крики. Также соседи подтвердили, что убийство произошло ночью, после 01:00, тело обнаружил утром мужчина, который шел выгуливать собаку.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, подозреваемого еще не допросили.

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