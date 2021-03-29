Уже год как жители Казани живут с ограничениями из-за коронавируса. Самые жесткие уже, конечно, сняли, а вот клубы, бары, кафе и рестораны по-прежнему могут работать только до полуночи. В сети опубликовали кадры безудержного веселья на Профсоюзной. Молодые люди танцевали на эвакуаторе. То чувство, когда в помещении нельзя, зато вся улица свободна.

«Вчера на профсоюзной ребята устроили суету, захватили эвакуатор под танцпол и начали танцевать на улице», - подписали кадры.

В комментариях кто-то позавидовал, кто-то порадовался за молодежь, но без негатива не обошлось.

«Молодежь деградирует с каждым годом все сильнее и сильнее»

«Молодежи уже потанцевать нельзя) Что за негатив»

«Казань умеет отдыхать, Казань молодёжная. Молодцы!»

«Это нормально, ночью всегда там движ именно там, особенно тачка с громкой акустикой»

«Когда денег нет на клуб»

«А где водитель эвакуатора?»

«Каждые выходные там что-нибудь то придумают».

К другим новостям:

- Синоптики предупреждают жителей Татарстана о тумане утром 29 марта. Прогноз на последние дни месяца.