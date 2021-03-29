В Зеленодольске пропал 13-летний Авдеев Сергей. Его местоположение неизвестно с 24 марта. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» в Татарстане.

Приметы: рост 155 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза карие. Был одет в тёмно-синюю куртку с капюшоном, синие джинсы, синие кроссовки с белой подошвой, чёрную шапку с надписью жёлтого цвета и с чёрным помпоном.

Всем, кто владеет информацией о пропавшем подростке, просьба сообщить по номеру 112.

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