В Омске полицейские разыскивают водителя маршрутки, который не заметил упавшую на выходе 11-летнюю девочку, защемил ее в дверях и протащил 20 метров.

«Девочка вышла и маршрутки, забыла рюкзак, перед дверью развернулась и поскользнулась. Водитель заметил ее только после криков одной из пассажирки», - цитирует ТАСС пресс-службу ГУ МВД по области.

Девочка получила травмы мягких тканей руки. На данный момент проводится проверка.

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