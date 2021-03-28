Жители Казани уже хорошо знаю двух тиктокеров, которые танцуют на пешеходных переходах. Они же танцуют на лестницах в торговых центрах и просто на улицах города. В сети появилось видео их очередного танца, где их чуть не сбила машина.

«Ребята чудом не попали под колеса», - подписали ролик пользователи.

В комментариях жители ополчились против ребят, призвали их одуматься и пойти работать и отметили, что ГИБДД вскоре настигнет и их.

«Это видео – показатель того, как делать не нужно. Тик-ток головного мозга – это навсегда»

«Выглядит все равно круто»

«Им не надоело дурью заниматься? Идите работать»

«Безобразие! Танец – это красиво, но не на дороге! ГИБДД нет дела до этих ребят? Давно пора привлечь за такое поведение»

«Пешеходный переход не для танцев»

«Больные на всю голову».

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