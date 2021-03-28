В Татарстане за сутки зарегистрировали 38 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб региона.

Так, среди заболевших 13 человек отвезли в больницу, остальные лечатся дома. В Казани обнаружили 17 заболевших, в Набережных Челнах – 8 человек, три человека в Бугульминском районе, по два случая в Азнакаевском и Менделеевском районах, по одному случаю в Актанышском, Лаишевском, Лениногорском, Сармановском, Тукаевском и Черемшанском районах.

С начала пандемии в Татарстане зарегистрировано 19 310 случаев ковида, выздоровело 16 111 человек, 49 за сутки.

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