В Казани на Баумана в субботу вышли девушки в национальных костюмах и предупреждали туристов о платных услугах коней, ослов и зебр. Об этом на своей странице в «Инстаграм» рассказала одна из участниц акции активистка TatarTell Лейла Лерон-Бахмутова.

«Так оказывается классно на Баумана, когда «аниматоров» нет. Никто на тебя не вешается. Никто не суёт свою грязную пасть в тебе в лицо. Никто грязно не шутит. У нас получилось прогнать этот горе «зоопарк» на время нашего пребывания. Не скажу что «они» нас боялись. Но обманывать туристов при нас у них копыта не поднимались. Ходили и мило фотографировались бесплатно, как это делали мы. Но стоило нам отвлечься, они тут как тут уже нашли кого облапошить. Благо успевала подбежать и «спасти» от них туристов», - написала девушка.

При этом аниматоры пытались пожаловаться на девушек проходившим полицейским. Сказали сотрудникам, что девушки в татарских костюмах ходят «по пятам и мешают работать».

К другим новостям:

- В отношении мужчины, который в Татарстане сбил и жестоко избил женщину, возбудили уголовное дело.