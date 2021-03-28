В Татарстане следователи возбудили уголовное дело по статье «покушение на убийство» в отношении 33-летнего мужчины, который сбил и жестоко избил жительницу Агрыза. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

«По версии следствия, пьяный мужчина пристал к соцработнице с требованием дать сигарету. После того как она ему отказала, он сел в машину и наехал на женщину, а после жестоко избил. В больницу женщину отвез проезжающий местный житель, который пресек противоправные действия», - говорится в сообщении.

На данный момент следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.

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