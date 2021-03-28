Казань вошла в число городов, где снимать квартиру по-прежнему выгоднее, чем брать ее в ипотеку. Об этом пишет ТАСС.

Помимо Казани, аналогичная ситуация складывается в Сочи, Петербурге и Москве, причем в Казани и столицах такое соотношение наблюдалось и годом ранее. В Сочи же в мае 2020 года ипотека была доступнее, чем аренда.

"Разница между ставкой аренды и ежемесячным ипотечным платежом в этих городах составила -12,5 тыс. рублей, -11,4 тыс. рублей, -9,4 тыс. рублей и -9,1 тыс. рублей соответственно", - такие данные приводит агентство.

Также эксперты добавили: брать ипотеку сегодня выгоднее, чем снимать квартиру, в Махачкале, Саратове, Ульяновске, Рязани; примерно равны платежи в Ярославле, Астрахани, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Липецке и Волгограде.

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