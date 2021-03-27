"Единая Россия" не оставит инцидент с депутатом Антоном Геттой без внимания. Об этом сообщил Сергей Неверов, руководитель фракции в Госдуме. Беседа с провинившимся единоросом состоится уже в апреле, после возвращения депутатов с региональных недель.

"..дальше в зависимости от развития ситуации будут приниматься какие-то решения", - цитирует Неверова "Интерфакс".

Напомним, что 40-летний парламентарий на борту самолета, летевшего из Москвы в Казань, устроил дебош: мешал работать персоналу воздушного судна, требовал алкоголь. Все произошло, по данным СМИ, 11 марта. На него в письме пожаловался "Аэрофлот". В Казани Гетту и его товарища по дебошу передали правоохранителям.

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