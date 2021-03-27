Очередная остановка общественного транспорта пострадала в Казани от рук вандалов. Об этом сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на очевидцев.

В этот раз вандалам чем-то не угодил остановочный павильон на Адоратского недалеко от «Универсама». Они разбили стекла и вырвали с корнем деревянную скамью.

Только в феврале неизвестные разворотили остановку «Улица Г.Тукая» на улице Татарстан. Ранее случай вандализма зафиксировали в Набережных Челнах, где также неизвестные испортили остановочный павильон.