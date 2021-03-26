Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров и Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обсудили вопросы развития промышленности региона. Как подчеркнул Азаров, сильнее всего экономическое положение региона страдает во время кризисов, однако за минувший год удалось этого не допустить.

"Мы удержали показатели на уровне 2018 года, когда ВРП составил 1,5 триллиона рублей. Благодаря колоссальной поддержке со стороны федерального Правительства мы отработали стабильно", - сказал губернатор.

Азаров также выразил уверенность, что совещание даст импульс развитию промышленной сферы области и отдельных предприятий, а это - новые инвестиции, налоговые поступления и рабочие места. Дмитрий Азаров поблагодарил Дениса Мантурова за особое внимание к Самарской области и плодотворное сотрудничество.

"Льготное кредитование, поддержка наших предприятий по аккредитации и сертификации, по продвижению на рынке, – всё это самым положительным образом сказалось на развитии наших новых технологических компаний, предприятий малого и среднего бизнеса, которые сегодня занимаются промышленным производством", - отметил он.

Также Губернатор поблагодарил Мантурова за то, что на совещание были приглашены все департаменты, поддержку российского автопрома и помощь в защите медиков и жителей от коронавируса.

"АВТОВАЗ в прошлом году получил колоссальную помощь благодаря решениям Президента Владимира Владимировича Путина, которые были подготовлены Министерством промышленности и торговли страны. Все меры поддержки, которые были реализованы в полной мере, фактически позволили нам удержать выпуск и продажи автомобилей, несмотря на все сложности прошлого года. А сегмент рынка в прошлом году АВТОВАЗ даже расширил", – констатировал Азаров.

Делегация Министерства будет работать в регионе два дня, за это время ее представители планируют оценить эффективность существующих мер поддержки и выработать новые, оперативно принять комплекс решений.