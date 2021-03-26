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Фото: m.123ru.net

Оппозиционер Алексей Навальный заявил, что к нему применяют пытки бессонницей

26.03.2021, 07:35 462 4 prokazan.ru
Сторонники Навального опубликовали два его заявления, адресованные ФСИН. Во-первых, оппозиционер требует, чтобы к нему допустили врача. А во-вторых, Навальный просит, чтобы против него "прекратили пытки бессонницей".
Все заявления опубликованы в официальном блоге Алексея. 
 
Навальный утверждает, что ФСИН отказали ему в возможности встретиться с врачом Алексеем Бариновым, вместо этого прислали своего невролога, который пообещал, что укажет диагноз в медкарте. Но заключенный до сих пор не знает, чем же он болен - нога и рука отнимаются.

«Обращаю внимание, что я не требую для себя исключительных условий либо привилегий. Я не прошу усиленного питания и дополнительных свиданий. Я не требую, чтобы администрация ИК-2 пекла для меня пироги»,— говорится в заявлении.

Второе заявление касается постановки Навального на учет как склонного к побегу. За ночь к нему по 8-10 раз приходят сотрудники колонии, включают систему "Дозор", снимают его на камеру. Оппозиционер уверяет, что просыпается от этого каждый раз, и это - пытка бессонницей.
 
Напомним, что Навальный отбывает наказание в ФКУ ИК-2 УФСИН по Владимирской области. 
Ранее сегодня адвокат оппозиционера Ольга Михайлова рассказала о «крайне неблагополучном» состоянии Алексей Навального. По ее словам, одна нога у него практически не действует. Областное управление ФСИН считает, что состояние Алексея Навального «стабильное, удовлетворительное».
 
Оппозиционер отбывает наказание по делу «Ив Роше». После возвращения с лечения из Германии в Россию ему заменили условный срок по этому делу на реальный. На этой неделе команда политика предложила его сторонникам, готовым выйти на митинг, зарегистрироваться на сайте «Свободу Навальному». Оппозиционеры обещают анонсировать митинг, когда число готовых присоединиться к кампании достигнет «по крайней мере» 500 тыс. человек, сообщает "Коммерсант".
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комментарии

Гараж
3
26 марта 2021
07:41
Не только к нему. В стране расправляются с истинными коммунистами.
Ктосомной
3
26 марта 2021
07:47
Я лично первого мая выйду на массовое гуляние, но в поддержку Навального, помните раньше лозунги были, Свобода, Равенство, Братство
Горожанин
0
26 марта 2021
08:37
Жывотное страдает, это тебе не в Германиях балдеть.
Горожанин
1
26 марта 2021
08:42
Навальный не оппозиционер, а обычный преступник и зона не санаторий.

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