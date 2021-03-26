Обычная семейная ссора закончилась трагедией в башкирском Белорецке. 63-летний муж сначала избил свою жену-ровесницу, а потом облил бензином и поджег. После избиения супруга успела позвонить родственникам и попросила их срочно обратиться в полицию.

Стражи порядка, приехав на место, столкнулись к закрытой дверью. Никто не отвечал и не открывал. Дверной замок вскрыли, вызвали медиков. Женщина получила тяжелые ожоги, а супруг-мучитель отравился продуктами горения и был без сознания. Обоих госпитализировали.

Жена умерла вечером того же дня в реанимации. Мужу оказали помощь, сейчас ему предъявлено обвинение в убийстве с особой жестокостью, он заключен под стражу.