Родные погибшей в Татарстане женщины пошли на мировую с убийцей. Ранее они требовали, чтобы глава села Фидаиль Нигметзянов был сурово наказан. Но чиновник пообещал семье не менее миллиона рублей компенсации.

Точку в деле поставил Кайбицкий районный суд. Дело по обвинению 52-летнего главы Кулагинского сельского поселения Фидаиля Нигметзянова в убийстве по неосторожности женщины, которую он принял за лису, прекратили в связи с примирением сторон.

Все случилось в декабре прошлого года. Сельчане обратились к главе с жалобой на лису, которая ворует кур, и глава решил лично разобраться с хвостатой воровкой.

Он и муж хозяйки дома сидели в засаде с ружьем, в это время женщина пошла в сарай с фонариком на лбу. Глава села решил, что светятся глаза лисы и выстрелил на свет.

По дороге в больницу 38-летняя женщина умерла от ранений. У нее осталось двое детей.

Чиновник покаялся, вину признал, выплатил штраф в 40 тысяч за стрельбу в населенном пункте. Сейчас родственники сняли свои претензии, больше не требуют посадить главу поселка в колонию. Он пообещал им миллион рублей.